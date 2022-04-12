Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на иракских военных поддерживаемых Ираном и региональными разведывательными службами.

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Что поставляют России

В частности, российские оккупанты получают:

РПГ (ручные противотанковые гранатометы);

противотанковые ракеты;

системы залпового огня бразильского производства

Власти Тегерана также подарили Москве ракетную систему "Бавар 373" иранского производства, похожую на российскую С-300.

Как России доставили оружие

РПГ и противотанковые ракеты, находившиеся в шиитской собственности Хашд аш-Шааби, доставили в Иран. Оттуда иранские военные передали вооружение России по Каспийскому морю. Позже по тому же пути, разобрав на части, доставили две ракетные системы залпового огня.

Нам все равно, куда делось тяжелое вооружение, потому что оно нам пока не нужно. То, что является антиамериканским, делает нас счастливыми,

– сказал один из источников Хашд аш-Шааби.

Ирак полон оружия

После свержения Саддама Хусейна в 2003 году США поставляли много оружия в Ирак для защиты багдадских правительств от повстанцев. Это длилось 2 десятилетия. Большая часть оружия перешла в руки шиитских групп, поддерживаемых Ираном.

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