Про це повідомляють британські ЗМІ з посиланням на іракських військових підтримуваних Іраном та регіональних розвідувальних служб.
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Що постачають Росії
Зокрема, російські окупанти отримують:
- РПГ (ручні протитанкові гранатомети);
- протитанкові ракети;
- системи залпового вогню бразильського виробництва.
Влада Тегерана також подарувала Москві ракетну систему "Бавар 373" іранського виробництва, схожу на російську С-300.
Як Росії доставили зброю
РПГ та протитанкові ракети, які були у власності шиїтів Хашд аш-Шаабі, доставили до Ірану. Звідти іранські військові передали озброєння Росії Каспійським морем. Пізніше тим же ж шляхом, розібравши на частини, доставили дві ракетні системи залпового вогню.
Нам байдуже, куди поділося важке озброєння, тому що воно нам наразі не потрібно. Те, що є антиамериканським, робить нас щасливими,
– сказало одне з джерел Хашд аш-Шаабі.
Ірак повен зброї
Після повалення Саддама Хусейна у 2003 році США постачали багато зброї в Ірак для захисту багдадського урядів від повстанців. Це тривало 2 десятиліття. Велика частина зброї перейшла до рук шиїтських груп, що підтримуються Іраном.
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