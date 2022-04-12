Про це повідомляють британські ЗМІ з посиланням на іракських військових підтримуваних Іраном та регіональних розвідувальних служб.

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Що постачають Росії

Зокрема, російські окупанти отримують:

РПГ (ручні протитанкові гранатомети);

протитанкові ракети;

системи залпового вогню бразильського виробництва.

Влада Тегерана також подарувала Москві ракетну систему "Бавар 373" іранського виробництва, схожу на російську С-300.

Як Росії доставили зброю

РПГ та протитанкові ракети, які були у власності шиїтів Хашд аш-Шаабі, доставили до Ірану. Звідти іранські військові передали озброєння Росії Каспійським морем. Пізніше тим же ж шляхом, розібравши на частини, доставили дві ракетні системи залпового вогню.

Нам байдуже, куди поділося важке озброєння, тому що воно нам наразі не потрібно. Те, що є антиамериканським, робить нас щасливими,

– сказало одне з джерел Хашд аш-Шаабі.

Ірак повен зброї

Після повалення Саддама Хусейна у 2003 році США постачали багато зброї в Ірак для захисту багдадського урядів від повстанців. Це тривало 2 десятиліття. Велика частина зброї перейшла до рук шиїтських груп, що підтримуються Іраном.

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