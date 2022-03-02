Об этом заявила депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель.

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"Путинская Россия превратилась в государство-изгой, которое грубо нарушило все ключевые принципы международного права, вторглось в Украину и убивает мирных жителей. Недопустимо, чтобы кровавый режим с таким послужным списком был членом Совета Безопасности ООН и мог накладывать вето на важные резолюции", – заявила она.

Все преступления, совершенные Кремлем в Украине, смерть каждого мирного жителя будут тщательно расследованы, мир воздаст должное путинскому режиму по заслугам. Тем временем нам нужно продолжать всеми силами поддерживать Украину и продолжать изолировать Россию от цивилизованного мира.

– подытожила политик.

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