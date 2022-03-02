Про це заявила депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель.

"Путінська Росія перетворилася на державу-ізгой, яка грубо порушила всі ключові принципи міжнародного права, вторглася до України та вбиває мирних жителів. Неприпустимо, щоб кривавий режим із таким послужним списком був членом Ради Безпеки ООН та міг накладати вето на важливі резолюції", – заявила вона.

Усі злочини, скоєні Кремлем в Україні, смерть кожного мирного жителя будуть ретельно розслідувані, світ віддасть належне путінському режиму за заслугами. Тим часом нам потрібно продовжувати всіма силами підтримувати Україну і продовжувати ізолювати Росію від цивілізованого світу,

– підсумувала політикиня.

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