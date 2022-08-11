Прежде всего россия должна быть изолирована от "дружественных" стран и цивилизованного мира. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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россия в современном виде должна находиться за железным занавесом. Это единственный ключевой контур мировой безопасности,

– сказал Подоляк.

Какова должна быть последовательность шагов

Для того чтобы построить железный занавес, нужно применить два инструмента:

Признать россию государством-спонсором терроризма

По словам советника главы ОП, присвоение россии соответствующего статуса позволит отрезать от нее оставшиеся нейтральные страны. Речь идет о странах Африки и Ближнего Востока, ведущих бизнес с россией, несмотря на западные санкции.

"Если мы введем юридический термин в отношении россии, это существенно ограничит возможность ее контактов с этими странами. Это важно", – сказал Подоляк.

Закрыть всю Европу для россиян

Гражданам государства-агрессора должен быть закрыт въезд в Европу. Такое решение будет справедливым, ведь террористам не место в цивилизованном мире.

"Железный занавес позволит россиянам "послоняться" в своей грязи. Возможно, трансформироваться. Возможно, уменьшить количество территорий. Ведь там начнется внутренняя неоантиколониальная революция. Там много этнических общин, которые должны выйти из россии, они не являются россиянами. И они очень плохо относятся к таким людям, как путин", – подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что эти сообщества должны получить свободу. В скором времени в россии будет "котел", из которого смогут выйти нормальные страны.

Мы должны идти по этому пути (построить железный занавес для россии – 24 канал). Европейцы это понимают. Это очень и очень положительный симптом,

– резюмировал советник главы ОП.

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