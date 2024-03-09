Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Резолюция фиксирует весь перечень проблемных вопросов, которые накопились во время оккупации ЗАЭС. Ключевой месседж, который мы доносим до мирового сообщества и, в частности, в Совет управляющих МАГАТЭ: каждый день пребывания россиян на Запорожской атомной станции увеличивает количество этих проблем и активизирует угрозу ядерного инцидента,

– отметил глава Минэнерго.

Он отметил: учитывая, что выполнение международных документов является слабой стороной России, "мы будем решать вопрос санкций соответственно".

Украина впервые стала членом Совета управляющих МАГАТЭ после 13-летнего перерыва, и принятие предложенной украинской делегацией резолюции является важным достижением.

"У нас есть два года, когда мы будем представлены в Совете управляющих. В этом органе – 35 стран, он формирует ключевые направления в деятельности МАГАТЭ. С учетом того, что россияне натворили с ядерной энергетикой в Украине, очень важно, что наш голос будет непосредственно присутствовать. Голосование показало, что весь цивилизованный мир – с нами", – резюмировал Герман Галущенко