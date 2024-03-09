Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Резолюція фіксує весь перелік проблемних питань, які накопичились під час окупації ЗАЕС. Ключовий меседж, який ми доносимо до світової спільноти і, зокрема, до Ради керуючих МАГАТЕ: кожен день перебування росіян на Запорізькій атомній станції збільшує кількість цих проблем і активізує загрозу ядерного інциденту,

– зазначив очільник Міненерго.

Він зазначив: враховуючи, що виконання міжнародних документів є слабкою стороною Росії, "ми будемо пушити питання санкцій відповідно".

Україна вперше стала членом Ради керуючих МАГАТЕ після 13-річної перерви, і ухвалення запропонованої українською делегацією резолюції є важливим досягненням.

"У нас є два роки, коли ми будемо представлені у Раді керуючих. У цьому органі – 35 країн, він формує ключові напрямки в діяльності МАГАТЕ. З урахуванням того, що росіяни накоїли з ядерною енергетикою в Україні, дуже важливо, що наш голос буде безпосередньо присутній. Голосування показало, що весь цивілізований світ – з нами", – резюмував Герман Галущенко