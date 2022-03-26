Враг понес немалые потери

Враг понес и значительные потери среди личного состава. Об этом говорится в вечерней сводке Операции объединенных Сил за 26 марта.

Внимание В Донецкой области от вражеских обстрелов погиб ребенок, есть раненые

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 вражеских самолета и 3 беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10",

– говорится в сообщении.

Также сообщили, что украинские воины уничтожили 8 российских танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.

А общие потери русских войск составили до 170 человек.

Актуально о ситуации на Донбассе

К слову, россияне жестоко обстреливают мирное население на Авдеевском и Марьинском направлениях. К сожалению, в результате вражеских атак гибнут люди.

По данным Донецкой области, с начала полномасштабного российского вторжения от рук врага в Донецкой области погибли 127 человек, 513 получили ранения. Это – без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Жертвы российских атак в Донецкой области / Инфографика

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