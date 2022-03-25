Об этом сообщил Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации. Он подчеркнул, что Россия убивает гражданских.

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Оккупанты атакуют Донецкую область

Кириленко написал, что 25 марта удалось уточнить информацию о 1 погибшем и 3 раненых в Мариуполе. В Максимильяновке погиб 1 ребенок, 3 человека получили ранения. Кроме этого, есть двое раненых в Авдеевке (в том числе 1 ребенок) и один ранен в Марьинке.

То, что творят русские в Донецкой области, это чистый терроризм! И отвечать они за все будут как террористы,

– заверил глава ОВА.

С начала полномасштабного российского вторжения от рук врага в Донецкой области погибли 127 человек, 513 получили ранения. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.



Жертвы российских атак в Донецкой области / Инфографика ОВА