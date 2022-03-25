Про це повідомив Павло Кириленко, глава Донецької обласної військової адміністрації. Він наголосив, що Росія вбиває цивільних.

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Окупанти атакують Донеччину

Кириленко написав, що 25 березня вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 3 поранених у Маріуполі. У Максимільянівці загинула 1 дитина, 3 людей зазнали поранення. Крім цього, є також двоє поранених в Авдіївці (серед них – 1 дитина) та один поранений у Мар'їнці.

Те, що коять росіяни на Донеччині, це чистий тероризм! І відповідати вони за все будуть, як терористи,

– запевнив очільник ОВА.

Від початку повномасштабного російського вторгення від рук ворога на Донеччині загинули 127 людей, 513 зазнали поранень. Це – без врахування жертв у Маріуполі та Волновасі.



Жертви російських атак у Донецькій області / Інфографіка ОВА

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