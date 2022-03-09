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Россия продолжает отправлять на войну срочников

В главном управлении разведки Минобороны рассказали, что учащаются случаи недовольства личного состава российских бригад действиями командиров. Вражеские солдаты все чаще отказываются от выполнения задач на территории Украины.

Несмотря на утверждение государства-агрессора, что к войне в Украине с их стороны привлекаются исключительно военные-контрактники, появляется все больше информации о принудительном привлечении солдат срочной службы,

– говорится в сообщении.

В частности, 31 отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду города Ульяновск пополняют именно счетом молодых военнослужащих срочной службы. Также этот факт подтвердил пленный Никита Пономарев. Он – единственный, кто выжил из 5 роты 31 бригады.

Пономарев обратился к матерям российских военнослужащих. Он призвал их уберечь своих детей и предотвратить их высылку на войну против Украины.

Смотрите видео допроса пленника:

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