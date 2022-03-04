Потери России в сто раз больше, чем они ожидали

Об этом заявил антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире одного из телеканалов Украины.

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Российская Федерация, когда планировала операцию по принуждению к миру в Украине – она думала, что эта операция будет очень короткая,

– сказал Подоляк.

Россия понимала, что получит последствия из-за нападения, но думала, что они будут "достаточно комфортными".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия добавил, что Россия с военной точки зрения ожидала 100 погибших. В то же время, уже сейчас на 9-й день войны потери агрессора составляют примерно 10 тысяч.

Таким образом, потери России уже сейчас в сто раз больше, чем они ожидали.