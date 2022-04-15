Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал. По ее мнению, когда речь идет об иррациональной тактике, то решение вполне может принимать Владимир Путин.

Актуально Мариуполь – это ключевая точка, – Маляр об обороне города

Путин не воспринимает совета военных, – Маляр

Он (Путин – 24 канал) не воспринимает совета военных, потому с российской стороны часть решений – чисто эмоциональные. То есть, они направлены на удовлетворение собственных эмоций – это месть или обида, и второе – это психологическое давление на нас,

– пояснила Маляр.

В частности, пример такой тактикой являются многочисленные заявления о возможном использовании ядерного оружия. Также, заметила Маляр, Москва рассматривает и применение химического оружия. Это вполне может быть элементом шантажа, однако не следует исключать и того, что это может стать реальностью.

Важно! По словам заместителя главы Минобороны, в Украине есть несколько очень горячих точек боевых действий, при этом враг продолжает наносить ракетные удары по разным регионам. Сами бои могут длиться несколько дней и недель – это длительный процесс.