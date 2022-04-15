Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телеканалу "Рада", інформує 24 канал. На її думку, коли мовиться про ірраціональну тактику, то рішення цілком може ухвалювати Володимир Путін.

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Путін не сприймає поради військових, – Маляр

Він (Путін – 24 канал) не сприймає поради військових, тому з російського боку частина рішень – суто емоційні. Тобто вони направлені на задоволення власних емоцій – це помста чи образа, і друге – це психологічний тиск на нас,

– пояснила Маляр.

Зокрема, прикладом такої тактики є численні заяви про можливе використання ядерної зброї. Також, зауважила Маляр, Москва розглядає і застосування хімічної зброї. Це цілком може бути елементом шантажу, проте не слід відкидати і того, що це може стати реальністю.

Важливо! За словами заступниці голови Міноборони, в Україні є декілька дуже гарячих точок бойових дій, при цьому ворог продовжує завдавати ракетні удари по різних регіонах. Самі бої можуть тривати кілька днів та навіть тижнів – це тривалий процес.

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