В эфире 24 Канала военный эксперт Андрей Крамаров объяснил, как изменилась тактика врага по мобилизации и подготовке бойцов. Отметим, что пока точно неизвестно, будет ли такое наступление, однако ВСУ готовятся к различному развитию событий.

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Какой замысел россиян

Армия России потратила значительную часть своих возможностей во время осенне-зимней кампании. В 2023 году россияне неплохо отмобилизовались и в результате у них появились небольшие успехи на фронте.

То есть, это уже не те чмобики, которых просто через неделю бросают в бой. Нет, это военные, которые участвовали в этих боях. Их неплохо укомплектовали, экипировали. Они в течение 3 – 6 месяцев, в зависимости от рода войск и типа подразделения, проходили подготовку в учебном центре,

– сказал Крамаров.

Он отметил, что противник бросает в бой уже неплохо сформированных базовых военных. Оккупанты поняли, что неподготовленными солдатами можно разве что создавать напряжение или затыкать критически необходимые дыры на фронте. Однако нельзя реализовывать определенные тактические оперативные задачи, поэтому сейчас, увидев, что этот метод приносит успех, россияне готовятся.

Цифра сейчас очень разная и колеблется. Кто-то говорит 100 тысяч, кто-то 200 – 250 тысяч, даже до полумиллиона. Будем наблюдать за тем, сколько в конце концов они соберут,

– отметил военный эксперт.

К сожалению, оккупанты не отказываются от этой идеи и будут мобилизоваться. Вопрос не только в возможностях. Они просто поняли, зачем тратить свои возможности, если можно эффективно отмобилизовать, укомплектовать эти подразделения, бросить в бой и тогда они покажут результат.

Россияне могут готовиться к новому наступлению летом