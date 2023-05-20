Россия планировала полномасштабное вторжение в Украину на март 2021 года. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в проекте Дмитрия Комарова.

Кстати говоря Мне это нравится, – Буданов с улыбкой отреагировал на заявление об охоте на него

Все было бы хуже

Буданов убежден, что тогда россиянам было бы легче, однако их планы сорвали партнеры Украины, которые обнародовали соответствующую информацию. После этого российские военные не покинули места, где начали сосредотачиваться в феврале-апреле 2021 года. Оккупанты и дальше лязгали оружием у границ Украины, хотя говорили об учениях.

По словам главы ГУР МО, российские войска остались на позициях до 24 февраля 2022 года. Буданов заявил, что в планах Кремля было возвращение Украины в орбиту России.

Готовили ли нападение в 2014 году

Кстати, Буданова спросили, "кусает ли локти" Путин из-за того, что не попробовал полномасштабное наступление в 2014 году. Разведчик считает, что "определенные мысли у них есть".

Также оккупанты не были готовы к полной оккупации Украины в 2014 году. Буданов отметил, что россиян "застал момент", когда в Украине происходила революция, поэтому оккупанты "пошли малыми шагами".