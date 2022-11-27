Доступ к секретному сообщению, якобы написанному человеком, сотрудничающим с ФСБ, получили журналисты американского издания.

Важно Российскому губернатору померещились беспилотники НАТО, которые еще до 24 февраля "готовили нападение"

Россия планировала нападение на другое государство

Аноним отправил электронное письмо, датированное 17 марта, в котором говорилось о намерениях страны-агрессора напасть на Японию. Там даже были указаны позиции российских вертолетов, которые якобы должны были ждать сигнала для атаки на страну.

Параллельно с этим пропагандистская машина должна настроить россиян против Японии и убедить их, что японцы вроде бы "нацисты" и "фашисты". Хм, где-то мы это уже слышали в отношении украинцев, не правда ли?

Как должна была работать кремлевская пропаганда

"Основанием" называть японцев "нацистам" должно было стать рассекречивание ФСБ информации о том, что во время Второй мировой войны японские спецслужбы якобы пытали граждан СССР. Сначала, 8 августа, российские СМИ довольно скупо комментировали эту новость: пропагандисты утверждали, что Япония с 1938 года готовилась к войне с СССР, якобы планировала нападение, совершала диверсии и т.д.

Но с 16 августа СМИ страны-террориста буквально взорвались, обсуждая рассекреченные документы совсем в другом тоне: японцы якобы проводили ужасающие биологические эксперименты на советских военнопленных и крайне жестоко обращались с гражданскими лицами.

Кремль передумал

Однако осенью подобные записи стали утихать. В сообщении не объясняется, почему Москва передумала и решила вторгнуться в Украину через несколько месяцев.

Уверенность в том, что Япония и Россия войдут в стадию острого противостояния, и даже войны, была высокой. Поэтому, в конце концов, избрали Украину для войны. И в обоих случаях это просто безумие. Но вообще война была неизбежна для России из-за маниакального желания войны,

– написал аноним.

В Newsweek сообщили, что обратились в министерства иностранных дел России и Японии за комментарием. Но ответа на момент публикации не последовало.

Что следует знать об отношениях России и Японии

За Курильские острова между Россией и Японией идут споры, обострившиеся после широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В Японии полагают, что Россия отобрала Курильские острова, присоединив их к Сахалинской области во Второй мировой войне. Впервые с 2003 года весной этого года Япония назвала их незаконно оккупированными Россией.

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