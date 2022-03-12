Кирилл Буданов подчеркнул, что к ядерному шантажу кремль прибегает из-за того, что их планы потерпели провал. В частности, россияне уже устраивали стрельбу на Запорожской АЭС и атаковали Харьковский физико-технический институт, где есть экспериментальный ядерный реактор.

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Какие сценарии есть у России

Руководитель украинской разведки заявил, что в кремле разработали два сценария ядерного шантажа Украины. Однако, какой может быть применен – пока неизвестно.

У нас есть информация о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут, это зависит только от них. Первый – это масштабное поджигание радиоактивных лесов, поднимется сразу радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе – применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же,

– заявил Буданов.

Как ни странно, но в обоих случаях Россия планирует обвинить именно Украину и мифические "неонацистские формирования", о которых так часто говорит пропаганда.

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