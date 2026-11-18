Как сообщила "Укринформу" заместитель пресс-секретаря Группировки войск "Юг" Анастасия Шевченко, командование российской армии уже поставило перед своими подразделениями задачу провести фиксацию мнимого присутствия в определенных населенных пунктах.

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Попытка создать иллюзию успеха на фоне неудач

План противника предусматривает нанесение на стены надписей с датой записи, развертывание флагов и панорамную видеосъемку захваченных улиц или зданий.

Цель таких действий заключается в создании ложного впечатления контроля над территориями перед внутренней и международной аудиторией.

По имеющейся информации, командование оккупационных войск поставило задачу осуществить постановочную видеофиксацию якобы присутствия российских военных в определенных населенных пунктах на Александровском направлении, в оперативной зоне группировки войск (сил) "Юг". В частности, запланирована демонстрация российских флагов, нанесение на стены надписей с датой съемки и панорамная съемка населенных пунктов. Таким образом противник будет пытаться создать видимость контроля над территориями, выдавая постановочные кадры за подтверждение собственных военных успехов– заявила Шевченко.

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Пресс-секретарь отметила, что появление флага в кадре не меняет реального положения на линии боевого столкновения. Захватчики компенсируют отсутствие реальных тактических достижений медийными манипуляциями.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают эффективно выполнять боевые задачи: поражают живую силу противника, уничтожают его вооружение и военную технику. Все попытки российских оккупационных войск продвинуться в этом направлении остаются безуспешными", – подчеркнула заместитель пресс-секретаря.

Ситуация на передовой остается неизменной

Украинские подразделения прочно удерживают позиции, поэтому линия соприкосновения длительное время остается стабильной. Кроме того, инженерные подразделения активно минируют направления движения противника, что наносит оккупантам существенные потери.

Никакие постановочные видео, флаги на стенах или фейковые доклады не изменят реальную обстановку на фронте. Информационными манипуляциями невозможно одержать победу на поле боя– подытожила Шевченко.

Как уже сообщалось на нашем сайте, российские военные не впервые прибегают к подобным фальсификациям: ранее оккупанты объявляли о захвате поселка Воскресенка в Запорожской области, однако Силы обороны опровергли фейк.

Тогда украинские бойцы показали, что населенный пункт расположен в глубоком тылу в 20 километрах от линии фронта.