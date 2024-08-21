Он рассказал, что именно делает Россия. Собственно, об этом он сообщил на мероприятии проекта "Новая страна" "Справедливость как один из главных инструментов развития государства".

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Россия готовит информационные операции в странах Европы, целью которых являются украинские беженцы

По словам Скибицкого, на территории этой страны страна-агрессор использует своих пособников, так называемых журналистов с оккупированной территории Украины. Они распространяют в Италии пропагандистские материалы в пользу России.

Это презентация различных художественных и документальных книг якобы о преступлениях Украины на территории Донецкой и Луганской областей,

– сказал представитель ГУР МО.

Кроме этого, противник активно собирает информацию на оккупированной территории о военной деятельности Украины и использует много площадок, чтобы распространить свою пропаганду в Европе. С этой целью россияне используют свои медиа и пророссийских деятелей.

"Буквально целый год парламентская комиссия государственной думы России собирала доказательную базу по отношению Украины к детям. Мы ожидаем, что все это Россия будет вываливать международному сообществу, оправдывая, прежде всего, свою вооруженную агрессию, – рассказал Скибицкий.

Еще один, уже третий кейс – Россия "работает" с беженцами, которые выехали из Украины с началом войны.

Это очень мощная работа, которую начали россиян. Это и создание различных обществ, обучение детей, церковь – то, что используется для того, чтобы наши украинцы потеряли свою идентичность, а еще больше – чтобы никогда не возвращались к нам,

– объяснил разведчик.

Военная разведка совместно с МИД работают для срыва планов врага, но нужны и усилия украинского сообщества в других странах.

