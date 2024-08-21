Він розповів, що саме робить Росія. Власне, про це він повідомив на заході проєкту "Нова країна" "Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави".

Дивіться також Готуються до "нової нормальності": Кремль вважає, що наступ ЗСУ на Курщині триватиме довго

Росія готує інформаційні операції в країнах Європи, ціллю яких є українські біженці

За словами Скібіцького, на території цієї країни країна-агресорка використовує своїх пособників, так званих журналістів з окупованої території України. Вони поширюють в Італії пропагандистські матеріали на користь Росії.

Це презентація різних художніх і документальних книжок нібито про злочини України на території Донецької і Луганської областей,

– сказав представник ГУР МО.

Крім цього, противник активно збирає інформацію на окупованій території про військову діяльність України і використовує багато майданчиків, аби розповсюдити свою пропаганду в Європі. З цією метою росіяни використовують свої медіа та проросійських діячів.

"Буквально цілий рік парламентська комісія державної думи Росії збирала доказову базу щодо відношення України до дітей. Ми очікуємо, що все це Росія буде вивалювати міжнародній спільноті, виправдовуючи, насамперед, свою збройну агресію, – розповів Скібіцький.

Ще один, вже третій кейс – Росія "працює" з біженцями, які виїхали з України з початком війни.

Це дуже потужна робота, яку розпочали росіян. Це і створення різних товариств, навчання дітей, церква – те, що використовується для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність, а ще більше – щоб ніколи не поверталися до нас,

– пояснив розвідник.

Воєнна розвідка спільно з МЗС працюють для зриву планів ворога, але потрібні й зусилля української спільноти в інших країнах.

