За словами джерела, близького до Кремля, спочатку росіянам було неясно, з якими силами ЗСУ "прийшли" і на який термін. Тепер ситуація прояснилася, і це начебто "значно полегшує розуміння", як стверджують російські ЗМІ.

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Тривожність серед росіян зростає

До обласних центрів далеко. Але сам захід (ЗСУ – 24 Канал) на територію Росії і взяття під контроль сіл – це подія нова, і подія дуже неприємна,

– зазначило джерело.

Згідно з результатами опитування, рівень тривожності серед росіян збільшився на 6% і становить 45%. У Кремлі ці цифри оцінюють як досить високі і розраховують на їхнє швидке зниження.

Щоб якнайшвидше заспокоїти громадськість, Кремль через пропаганду намагається підготувати росіян до життя в умовах "нової реальності" та "нової нормальності". Ці терміни вже використовувалися пропагандистами під час пандемії та на початку війни з Україною.

"Це потрібно, щоб люди вважали те, що відбувається, не відхиленням, а новою нормою, нехай і тимчасовою. Це має заспокоювати. У відхиленні від норми існувати складно. У нормі, нехай і новій, – простіше", – пояснює логіку медіатехнолог, який співпрацює з внутрішньополітичним блоком путінської адміністрації.

Відповідно до задуму Кремля, елементи цієї "нової реальності" виглядають так:

супротивник дійсно проник на російську землю;

на нього чекає неминуча поразка;

проте процес повернення втрачених територій зажадає часу, і росіянам потрібно виявити терпіння.

Також громадянам пропонується "перетворити негативні емоції та шок у позитивні дії", наприклад, беручи участь у зборі допомоги для Курської області.

Росіяни не відміняють вибори губернатора Курської області

Скасування б (виборів – 24 Канал) збільшило паніку: значить, під загрозою весь регіон, раз губернатора відмовилися обирати, то, можливо, і область уже здали? Жодних загроз голосуванню немає,

– пояснило джерело видання.

Усі чиновники, які брали участь в опитуванні, впевнені, що бойові дії в Курській області можуть тривати кілька місяців. Один із співрозмовників, який має зв'язки з урядом, додає, що ця оцінка є "досить оптимістичною – якщо все пройде успішно".