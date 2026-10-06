Об этом 6 октября сообщил президент Украины по итогам селекторного совещания с членами правительства.

Новые логистические решения и защита инфраструктуры

Глава государства проинформировал, что члены правительства совместно с представителями областных властей уже подготовили дополнительные логистические решения в ответ на попытки России парализовать украинскую логистику.

По данным разведки, враг готовится к очередной массированной атаке на Украину.

Готовим противодействие. Определили сроки выполнения значительной части задач, первоочередные уже реализуются,

– заверил Зеленский.

К тому же министр обороны и командующий Воздушными Силами доложили о распределении средств защиты неба и организации рубежей прикрытия критических объектов.

Зеленский убедил, что Украина обеспечивает амуницию истребителей F-16, средства перехвата и противоракеты.

В то же время, сложнее всего со средствами защиты от баллистических ракет. По словам Зеленского, их поставка исключительно зависит от партнеров, сотрудничество с которыми продолжается каждый день.

Кроме того, президент отметил оперативную работу служб, в том числе ГСЧС. Они ликвидировали последствия и помогали людям во время последних российских атак по больницам в Краматорске и Кривом Роге.

Ранее сообщалось, что противник перекинул стратегическую авиацию на аэродромы, которые ближе к Украине. Также враг, вероятно, может нанести удары баллистикой и дронами. А потенциальными целями россиян мониторы называли энергетическую инфраструктуру, а также Киев и Киевщину.