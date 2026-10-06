Про це 6 жовтня повідомив президент України за результатами селектора з урядовцями.

Нові логістичні рішення та захист інфраструктури

Глава держави проінформував, що урядовці спільно з представниками обласних влад уже підготували додаткові логістичні рішення у відповідь на спроби Росії паралізувати українську логістику.

За даними розвідки, ворог готується до чергової масованої атаки на Україну.

Готуємо протидію. Визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються,

– запевнив Зеленський.

До того ж що міністр оборони та командувач Повітряних Сил доповіли про розподіл засобів захисту неба й організацію рубежів прикриття критичних об'єктів.

Зеленський переконав, що Україна забезпечує амуніцію винищувачів F-16, засоби перехоплення та протиракети.

Водночас найскладніше із засобами захисту від балістичних ракет. За словами Зеленського, їхнє постачання виключно залежить від партнерів, співпраця з якими триває щодня.

Крім того, президент відзначив оперативну роботу служб, зокрема ДСНС. Вони ліквідували наслідки та допомагали людям під час останніх російських атак по лікарнях в Краматорську та Кривому Розі.