Ціллю росіян можуть знову стати об'єкти енергетики. Про таку загрозу попередив, зокрема, екскерівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко 6 жовтня.

Спроби зламати енергетику та загроза для столиці

Коваленко заявив про наміри противника завдати чергового удару по критичній інфраструктурі. Він підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін досі сподівається досягти своїх цілей, зокрема зламати українців, шляхом позбавлення їх електроенергії та тепла.

Вірить в це, як вірив у "Києв за три дні". Але лише все більше і більше також приносить війну на територію Росії,

– написав Коваленко.

Також воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що уночі Росія перекинула шість стратегічних літаків Ту-95МС з Далекого Сходу ближче до кордонів України. Чотири бомбардувальники на аеродромі "Оленья" та два на "Енгельсі" вже озброєні крилатими ракетами Х-101, стверджує він.

Крім того, на аеродром "Біла" було передислоковано три стратегічні літаки Ту-160, які також споряджені ракетами. До бойового застосування підготовлено й балістичні ракети "Іскандер-М", "КН-23", "Циркон" та "Оникс-М" у Брянській, Курській, Воронезькій та Ростовській областях.

До того ж в акваторії Каспійського моря перебувають два кораблі-носії крилатих ракет "Калібр", і ще один корабель чергує у Чорному морі.

Моніторингові канали називають Київ та Київщину – пріоритетними цілями можливого масованого російського удару. За їхньою інформацією, сумарний залп ракет різних типів, без урахування дронів-камікадзе, оцінюється орієнтовно у 70 одиниць.

Людям рекомендують не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

До слова, російські війська почали запускати по Україні модернізовані ударні дрони "Герань-4" з оновленими системами навігації та двигунами. Також БпЛА отримали кумулятивно-ріжуче спеціальне спорядження для заподіяння критичної шкоди мостам та лініям електропередач.