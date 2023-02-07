Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бена Ходжес скептически относится к информации об объемах мобилизации в России.

Кстати говоря Генерал Бен Ходжес назвал битву, которая станет ключевой в войне России против Украины

Он отмечает, даже если захватчикам удалось привлечь 200 или 300 тысяч человек, вопросы логистики остаются открытыми. Для наступления необходимо оборудование и цепи обеспечения, с которым у россиян проблемы.

Поэтому я скептичен по поводу того, что будет что-то значительное. Хотя, конечно, они хотят Украину и хотят, чтобы мы нервничали из-за их наступления,

– рассказал Ходжес.

Какими будут шаги кафиров

Ходжес не сомневается, что россияне попытаются бросить новые натренированные силы в бой. Они надеются прорвать украинскую оборону. Генерал говорит, что, по его информации, у россиян нет персонала – сержантов и офицеров, которые могли бы полноценно учить новобранцев.

"Я ожидаю, что в ближайшие 2 - 3 месяца они (оккупанты - 24 канал) предпочтут использование массы не очень натренированных солдат, чтобы прорвать оборону", - добавил военный.

Он заметил, что мать боеспособных солдат – еще не значит иметь боеспособное подразделение. Также Ходжес подчеркнул, что "вагнеровцы" – это уже далеко не то подразделение, которым было год назад. Они понесли значительные потери, которые не могут компенсировать.