Колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бена Ходжес скептично ставиться до інформації про обсяги мобілізації в Росії.

До речі Генерал Бен Ходжес назвав битву, яка стане ключовою у війні Росії проти України

Він наголошує, навіть якщо загарбникам вдалось залучити 200 чи 300 тисяч людей, питання логістики залишаються відкритими. Для наступу потрібне обладнання та ланцюги забезпечення, з яким у росіян – проблеми.

Тому я скептичний щодо того, що буде щось значне. Хоча, звісно, вони хочуть Україну і хочуть, аби ми нервували через їхній наступ,

– розповів Ходжес.

Якими будуть кроки окупантів

Ходжес не сумнівається, що росіяни спробують кинути нові натреновані сили в бій. Вони сподіваються прорвати українську оборону. Генерал каже, що, за його інформацією, в росіян немає персоналу – сержантів та офіцерів, які могли б повноцінно навчати новобранців.

"Я очікую, що в найближчі 2 – 3 місяці вони (окупанти – 24 канал) нададуть перевагу використанню маси не дуже натренованих солдатів, аби прорвати оборону", – додав військовий.

Він зауважив, мати боєздатних солдатів – ще не означає мати боєздатний підрозділ. Також Ходжес наголосив, що "вагнерівці" – це вже далеко не той підрозділ, яким був рік тому. Вони зазнали значних втрат, які не можуть компенсувати.