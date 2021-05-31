Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, он говорит не только о встрече, а в целом об отношениях.

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"Ряд сигналов из Москвы – я не говорю о встрече на самом высоком уровне – для них будут некомфортны, в том числе в ближайшие дни", – заявил Рябков.

Справка. Встречу еще в апреле 2021 года инициировал американский президент Джо Байден. Он предложил Путину встретиться на территории третьей страны. После долгих раздумий все же выбрали Швейцарию.

День памяти военных в США

В США 31 мая вспоминают и чтят память всех американцев, которые погибли во время военных конфликтов. Президент Джо Байден возложил цветы на могилы и заверил, что никакие слова не могут выразить его благодарность американским военным, которые защищают свою страну.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 31 мая: смотрите видео