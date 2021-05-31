Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. За його словами, він говорить не лише про зустріч, а загалом про відносини.

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"Низка сигналів з Москви – я не говорю про зустріч на найвищому рівні – для них будуть некомфортні, зокрема найближчими днями", – заявив Рябков.

Довідка. Зустріч ще у квітні 2021 року ініціював американський президент Джо Байден. Він запропонував Путіну зустрітися на території третьої країни. Після довгих роздумів, все ж вибрали Швейцарію.

День пам'яті військових у США

У США 31 травня згадують та вшановують пам'ять всіх американців, які загинули під час військових конфліктів. Президент Джо Байден поклав квіти до могил та запевнив, що жодні слова не можуть висловити його вдячність американським військовим, які захищають свою країну.

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