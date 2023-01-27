Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Андрей Харук. Он уверен, что вероятное наступление Украина сможет сдержать оружием, которое уже имеет.

Кстати говоря Когда закончится война: что об этом говорят Украина, Россия, Запад и история

Военные эксперты, разведка и медиа активно обсуждают подготовку нового наступления Кремля. Кое-кто выразил опасение, что он начнется раньше, чем немецкие танки Leopard придут в Украину.

Харук убежден, что россияне постараются реализовать значительную наступательную операцию до того, как Вооруженные силы Украины получают новую технику.

Россия может попытаться наступать

Харук привел параллель по истории. Когда в последние месяцы Первой мировой войны немцы собрали все силы и сделали попытку переломить ситуацию на западном фронте до того, как вступят в бой американские дивизии.

Военный эксперт предполагает, что подобная ситуация может произойти сейчас, когда Владимир Путин захочет переломить ход событий.

Но сдержать российское наступление ВСУ могут имеющимися силами и техникой. Новые танки будут необходимы нам для наступления и для освобождения оккупированных территорий,

– резюмировал эксперт.

Россия готовит наступление: последнее