Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Андрей Харук. Он уверен, что вероятное наступление Украина сможет сдержать оружием, которое уже имеет.
Кстати говоря Когда закончится война: что об этом говорят Украина, Россия, Запад и история
Военные эксперты, разведка и медиа активно обсуждают подготовку нового наступления Кремля. Кое-кто выразил опасение, что он начнется раньше, чем немецкие танки Leopard придут в Украину.
Харук убежден, что россияне постараются реализовать значительную наступательную операцию до того, как Вооруженные силы Украины получают новую технику.
Россия может попытаться наступать
Харук привел параллель по истории. Когда в последние месяцы Первой мировой войны немцы собрали все силы и сделали попытку переломить ситуацию на западном фронте до того, как вступят в бой американские дивизии.
Военный эксперт предполагает, что подобная ситуация может произойти сейчас, когда Владимир Путин захочет переломить ход событий.
Но сдержать российское наступление ВСУ могут имеющимися силами и техникой. Новые танки будут необходимы нам для наступления и для освобождения оккупированных территорий,
– резюмировал эксперт.
- Люди, близкие к Кремлю, предполагают, что Россия может восстановить наступление уже в феврале – марте 2023 года.
- По данным Запада, хоть Путин и разочарован в ходе дел, однако прекращать войну он не собирается.
- В американском Институте изучения войны предполагают 3 варианта действий российской армии в 2023 году. Это – либо масштабная атака из Луганской области, либо сосредоточение на обороне захваченных территорий, либо наступление из Беларуси. Последний вариант – маловероятный.