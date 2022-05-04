Именно с желанием помешать поставке западного вооружения на передовую связаны ракетные удары, которые российские оккупанты нанесли 3 мая почти по всей территории Украины. Тогда в прицел попали Винницкая, Львовская, Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Закарпатская области.

Подробнее Запустили 18 ракет во Львов, Одесчину, Закарпатье и другие области: главное об атаке 3 мая

При этом в некоторых из этих областей враги целились в объекты железнодорожной инфраструктуры. Речь идет о Львовской, Закарпатской и Днепропетровской областях. Поэтому возникли немалые задержки с прибытием поездов.

Большого количества повреждений инфраструктуры удалось избежать благодаря системе противовоздушной обороны, которая сработала и сбила некоторые ракеты.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО предостерегают, что россияне могут прибегнуть к новым провокациям и обстрелам. Все это делается для того, чтобы помешать доставке оружия и техники в зону боевых действий.

Ведь с каждым днем Украина начинает получать все более мощное оружие, которое может нанести россиянам значительные потери на фронте. В первую очередь речь идет об артиллерии. США, Канада и страны Европы согласились поставлять нам новейшие артиллерийские системы, значительно превосходящие советские и российские образцы вооружения. При этом украинские военные уже прошли учения для стрельбы из нового вооружения.

Не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги

В то же время в Центре противодействия дезинформации призывают не пренебрегать сигналами воздушных тревог и скрываться в укрытиях. А для тех, кто не может добраться до укрытия, следует пользоваться правилом "две стены, два выхода":

От опасности вас должно отделять не менее 2 стен, потому что одна, вероятно, разрушится от удара, а вторая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и т.д. Обычно это тамбур, коридор или прихожая.

Подвал или гараж с одним выходом – это ловушка. Современные подземные паркинги и подвалы в большинстве домов спроектированы с двумя и более выходами, и это безопасно.

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