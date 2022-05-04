Саме з бажанням перешкодити постачанню західного озброєння на передову пов'язані ракетні удари, які російські окупанти завдали 3 травня майже по всій території України. Тоді під приціл потрапили Вінницька, Львівська, Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Запорізька та Закарпатська області.

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При цьому що в деяких з цих областей вороги цілилися в об'єкти залізничної інфраструктури. Мова йде про Львівську, Закарпатську та Дніпропетровські області. Через це виникли чималі затримки із прибуттям поїздів.

Більшої кількості пошкоджень інфраструктури вдалося уникнути завдяки системі протиповітряної оборони, яка спрацювала та збила деякі ракети.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО застерігають, що росіяни можуть вдатися до нових провокацій та обстрілів. Все це робиться задля того, щоб завадити доставленню зброї та техніки до зони бойових дій.

Адже з кожним днем Україна починає отримувати все більш потужну зброю, якою може завдати росіянам значних втрат на фронті. В першу чергу мова йде про артилерію. США, Канада та країни Європи погодилися постачати нам новітні артилерійські системи, які значно переважають радянські та російські зразки озброєння. При цьому що українські військові вже пройшли навчання для стрільби з нового озброєння.

Не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги

Водночас в Центрі протидії дезінформації закликають не нехтувати сигналами повітряних тривог та негайно ховатися в укриттях. А для тих, хто не може дістатися укриття, варто користатися правилом "дві стіни, два виходи":

Від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни, бо одна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій.

Підвал чи гараж з одним виходом – це пастка. Сучасні підземні паркінги та підвали у більшості будинків спроєктовані з двома і більше виходами, і це безпечно.

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