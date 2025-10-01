Российские спецслужбы готовят масштабную провокацию против Польши. В частности, Варшава должна готовиться встречать так называемых "зеленых человечков".

Кремль же в своей манере уже обвиняет Украину в том, что она готовит провокации против Польши да еще и с привлечением белорусов, которые воюют на стороне ВСУ. Специально для 24 Канала эксперты разобрали новые угрозы для Европы от России.

Какова цель этих провокаций?

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, что ключевой целью России в Европе является разъединение союзников. Они стремятся посеять смуту, недоверие, взаимные подозрения, а потом на этом играть. Россия рассчитывает поссорить Украину с Польшей. Это вековая мечта Кремля, чтобы потом управлять и Польшей, и Украиной.

Важно! Российская служба внешней разведки заявила, что Украина якобы готовит спецоперацию ДРГ на территории Польши против тамошних объектов критической инфраструктуры. В СНБО Украины уже ответили, что это бред, и так Россия готовит себе алиби для своих провокаций на территории страны НАТО.

В Москве уже говорили о том, что Украина ранее отремонтировала несколько сбитых российских беспилотников и теперь собирается запустить их по Польше. То, что это бред, я думаю, объяснять ненужно. Тем более, что сейчас очень хорошо кто именно и откуда запускал тот или иной летательный объект. Россия просто ищет пути поссорить Украину и Польшу,

– отметил бывший министр иностранных дел Украины.

Он продолжил, что Россия и дальше приоритетом будет иметь подрыв взаимоотношений стран НАТО. В частности, в новом российском бюджете снова предусмотрены миллиарды долларов на пропаганду, на то, чтобы сеять в мозгах европейцев раздор, взаимную вражду, а особенно негативное отношение к Украине. В этом смысле Россия не придумала ничего нового.

Как в Польше воспринимают угрозу провокаций?

Политолог Владимир Фесенко заметил, что после поражения в Молдове Россия не оставляет попыток создать проблемы в отношениях Украины с соседями. Для этого они используют инструменты гибридной войны: диверсии, провокации и тому подобное. Западные политики понимают, что украинский след в этих провокациях – откровенная ложь. Впрочем часть населения стран Запада, которые имеют антиукраинские настроения верит в эту конспирологию.

"На днях в Варшаве проходит Польский форум по безопасности. Россия пытается повлиять на дискуссии о темах безопасности и переключить внимание поляков с того, как противодействовать российской агрессии, как эффективно построить систему ПВО, как Украине помочь на чисто провокационные темы. Впрочем, к сожалению, угроза ДРГ в Польше реально возможна", – подчеркнул политолог.

По его словам, Путин берет пример с Гитлера. Для Германии в 1939 году формальным поводом для начала Второй мировой войны стал расстрел немецких заключенных якобы польскими ДРГ. Поэтому провокации со стороны россиян на территории Польши могут быть. В частности, для этого они могут использовать Беларусь, которая имеет общую границу с Польшей.

Откуда Россия реально может провести военную операцию на территории Польши?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сообщил, что провокация на территории Польши обязательно будет. Будут привлечены российские ДРГ, которые выполнят заход на территорию Польши. Наиболее реальным сценарием является то, что они это будут осуществлять с территории Калининградской области или Беларуси.

На этих границах нашим партнерам сейчас надо быть крайне осторожными. Оптимальным вариантом будет взять в плен эти ДРГ, а не ликвидировать. Далее же заставить их сообщить заказчиков этих провокаций. Европейские спецслужбы уже должны включаться для противодействия этим провокациям,

– подчеркнул военный эксперт.

Как он отметил, одним из превентивных действий для Польши может стать закрытие границы с Беларусью. Во время российско-белорусских военных учений этот шаг сработал и тогда даже пришлось вмешаться Китаю, чтобы не допустить чрезвычайных действий со стороны, в частности, Беларуси в отношении Польши.

