Російські спецслужби готують масштабну провокацію проти Польщі. Зокрема, Варшава має готуватись зустрічати так званих "зелених чоловічків".

Кремль же у своїй манері вже звинувачує Україну в тому, що вона готує провокації проти Польщі та ще й з залученням білорусів, які воюють на боці ЗСУ. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали нові загрози для Європи від Росії.

Яка мета цих провокацій?

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, що ключовою метою Росії в Європі є роз'єднання союзників. Вони прагнуть посіяти смуту, недовіру, взаємні підозри, а потім на цьому грати. Росія розраховує посварити Україну з Польщею. Це віковічна мрія Кремля, аби потім керувати й Польщею, й Україною.

Важливо! Російська служба зовнішньої розвідки заявило, що Україна буцімто готує спецоперацію ДРГ на території Польщі проти тамтешніх об'єктів критичної інфраструктури. У РНБО України вже відповіли, що це є маячнею, й так Росія готує собі алібі для своїх провокацій на території країни НАТО.

У Москві вже говорили про те, що Україна раніше відремонтувала кілька збитих російських безпілотників і тепер збирається запустити їх по Польщі. Те, що це маячня, я думаю, пояснювати непотрібно. Тим паче, що зараз дуже добре хто саме та звідки запускав той чи інший літальний об'єкт. Росія просто шукає шляхи посварити Україну та Польщу,

– зазначив колишній міністр закордонних справ України.

Він продовжив, що Росія й далі за пріоритет матиме підрив взаємовідносин країн НАТО. Зокрема, в новому російському бюджеті знову передбачені мільярди доларів на пропаганду, на те, щоб сіяти в мізках європейців розбрат, взаємну ворожнечу, а особливо негативне ставлення до України. У цьому сенсі Росія не вигадала нічого нового.

Огризко назвав мету провокацій у Польщі: дивіться відео

Як у Польщі сприймають загрозу провокацій?

Політолог Володимир Фесенко зауважив, що після поразки в Молдові Росія не залишає спроб створити проблеми у відносинах України з сусідами. Для цього вони використовують інструменти гібридної війни: диверсії, провокації тощо. Західні політики розуміють, що український слід у цих провокаціях – відверта брехня. Утім частина населення країн Заходу, які мають антиукраїнські настрої вірить у цю конспірологію.

"Цими днями у Варшаві проходить Польський безпековий форум. Росія намагається вплинути на дискусії про теми безпеки та перемкнути увагу поляків із того, як протидіяти російській агресії, як ефективно побудувати систему ППО, як Україні допомогти на суто провокативні теми. Утім, на жаль, загроза ДРГ у Польщі реально можлива", – наголосив політолог.

За його словами, Путін бере приклад із Гітлера. Для Німеччини 1939 року формальним приводом для початку Другої світової війни став розстріл німецьких в'язнів ніби-то польськими ДРГ. Тому провокації з боку росіян на території Польщі можуть бути. Зокрема, для цього вони можуть використати Білорусь, яка має спільний кордон із Польщею.

Фесенко відповів, як у Польщі сприймають загрозу провокацій: дивіться відео

Звідки Росія реально може провести військову операцію на території Польщі?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан повідомив, що провокація на території Польщі обов'язково буде. Будуть залучені російські ДРГ, які виконають захід на територію Польщі. Найбільш реальним сценарієм є те, що вони це будуть здійснювати з території Калінінградської області чи Білорусі.

На цих кордонах нашим партнерам зараз треба бути вкрай обережними. Оптимальним варіантом буде взяти в полон ці ДРГ, а не ліквідовувати. Далі ж змусити їх повідомити замовників цих провокацій. Європейські спецслужби вже мають вмикатись для протидії цим провокаціям,

– підкреслив військовий експерт.

Як він зазначив, однією з превентивних дій для Польщі може стати закриття кордону з Білоруссю. Під час російсько-білоруських військових навчань цей крок спрацював і тоді навіть довелось втрутитись Китаю, аби не допустити надзвичайних дій з боку, зокрема, Білорусі щодо Польщі.

Світан повідомив, як можуть виглядати російські провокації в Польщі: дивіться відео

Російські провокації в Європі: як реагує НАТО