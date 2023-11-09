Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, допустив, какой может быть третья волна российского наступления и чем она будет отличаться от предыдущих.

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План россиян провалился

Сейчас фиксируют, что на Авдеевское направление россияне перебрасывают больше живой силы, в том числе пехоты и штурмовых групп. Однако оккупанты уменьшают количество техники.

Под Авдеевкой российские захватчики используют авиацию и беспилотники. Также активно действует артиллерия, однако с броней есть проблемы.

Подкрепления из Лиманского направления обладают 100% заполненностью живой силой. То есть по штурмовикам и по пехоте проблем нет, а по артиллерии и танкам недостаток 50 – 40% соответственно,

– рассказал Мусиенко.

Такой дефицит повлияет на характер действий, потому что сейчас российское командование ищет, где взять броню и танки, с каких направлений снять или какими резервами доукомплектовать.

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Резервные армии, находившиеся на территории России, еще раньше отправили на оккупированные территории на Востоке и Юге Украины. Уже многое подкрепление поступило, поэтому сейчас оккупанты будут действовать имеющимся ресурсом.

Ранее намерение российского командования, вероятно, заключалось в том, чтобы растянуть нашу линию обороны от Купянска до Угледара. Для этого мы должны были бы растянуть свои силы и еще доукомплектовать подразделения, передислоцировав их с Юга,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Впрочем, удачная оборона Авдеевки, Купянска, Лимана, Бахмута, Марьинки не позволила оккупантам реализовать свой план. Планы врага были нивелированы.

"Я вижу, что сейчас россияне несколько изменили тактику: будут действовать более концентрированно, определяться с одним – двумя приоритетными направлениями, где будут пытаться прорваться и наступать", – добавил Мусиенко.

Как изменится тактика россиян на Авдеевском направлении: смотрите видео

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