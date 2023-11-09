Для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал карту боевых действий, отметив, что оккупанты пытаются штурмовать Авдеевку малыми группами.

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Какие методы России возле Авдеевки

Свитан считает, что третью волну наступления россиян на Авдеевку "разорвали" уже начавшиеся дожди. В таких условиях чернозем в данном районе переходит в состояние жидкого бетона и двигаться на технике там невозможно. Поэтому противник ныне проводит преимущественно "живые" штурмы малыми группами.

По его словам, оккупанты запускают 10 – 30 человек, когда же по ним начинает работать артиллерия ВСУ, россияне пытаются вычислить расположение наших батарей и накрыть их, обстреливая из жилых районов Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

Они прикрываются жилыми районами. Вот так забрасывают российский личный состав,

– заявил полковник запаса.

Такие штурмы, подчеркнул Свитан, приводят к огромным потерям российской армии.

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Как погода мешает оккупантам

Полковник запаса заметил, что россияне дотянули до дождей и теперь у них будет спад активности до серьезных морозов. Потому что двигаться по местности можно будет, когда почва промерзнет хотя бы на 30 сантиметров.

Можно сказать, что серьезная проблема для Авдеевки уже снята. К тому же прикрыла Украину погода,

– сказал Свитан.

Он добавил, что наши воины используют нынешнюю погоду, чтобы самим двигаться. Ведь передвигаться в этом районе можно только по дорогам с твердым покрытием.

Военный эксперт предполагает, что захватчики будут сносить Авдеевку в ноль. Они стали квадратно-гнездовым способом уничтожать дома в городе, срывая практически до фундамента артиллерией и авиацией.

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