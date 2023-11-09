Так, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 2 ракетных и 48 авиационных ударов, а также совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Что изменилось на Востоке Украины

Враг атаковал позиции Сил обороны возле Синьковки: смотрите на карте

Противник возобновил наступление поблизости Новоегоровки: смотрите на карте

Россияне атаковали возле Богдановки: смотрите на карте

Оккупанты все еще хотят окружить Авдеевку: смотрите на карте

Силы обороны отразили атаки россиян возле Марьинки: смотрите на карте

Враг штурмовал украинские позиции в районе Старомайорского: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Какая ситуация по другим направлениям

Какие потери в технике нанесли ВСУ врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

В то же время подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.