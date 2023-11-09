Карта боевых действий по состоянию на 9 ноября / Коллаж 24 Канала
Украинские военные уже 624 день продолжают освобождать территорию государства, выгоняя оттуда врага. В то же время россияне не прекращают атаковать позиции наших защитников и наносить удары по тыловым городам и селам.
Враг атаковал позиции Сил обороны возле Синьковки: смотрите на карте
Противник возобновил наступление поблизости Новоегоровки: смотрите на карте
Россияне атаковали возле Богдановки: смотрите на карте
Оккупанты все еще хотят окружить Авдеевку: смотрите на карте
Силы обороны отразили атаки россиян возле Марьинки: смотрите на карте
Враг штурмовал украинские позиции в районе Старомайорского: смотрите на карте
Что происходит на Юге
Какая ситуация по другим направлениям
Какие потери в технике нанесли ВСУ врагу
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
В то же время подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.