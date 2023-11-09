Так, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 2 ракетных и 48 авиационных ударов, а также совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Смотрите также Более 1000 оккупантов, артиллерия и ПВО: потери врага на 9 ноября

Что изменилось на Востоке Украины

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили 6 атак противника.

Враг атаковал позиции Сил обороны возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия возле Новоегоровки Луганской области. Успеха не достиг.

Противник возобновил наступление поблизости Новоегоровки: смотрите на карте

На Бахмутском направлении наши воины отбили около 30 атак противника в районах Богдановки, Хромового, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносящие врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне атаковали возле Богдановки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили более 10 атак врага.

Оккупанты все еще хотят окружить Авдеевку: смотрите на карте

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили более 20 атак.

Силы обороны отразили атаки россиян возле Марьинки: смотрите на карте

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области.

Враг штурмовал украинские позиции в районе Старомайорского: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Запорожском направлении противник наступательных или штурмовых действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. В частности, они наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Какая ситуация по другим направлениям

На Волынском и Полесском направлениях Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери в технике нанесли ВСУ врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

В то же время подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.