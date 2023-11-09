С начала полномасштабной войны "вторая армия мира" лишилась 308 720 военных. В Генштабе отметили, что потери врага ориентировочные, ведь из-за высокой интенсивности действий вести точную статистику сложно.
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Потери россиян в Украине
По состоянию на 9 ноября ВСУ нанесли российской армии значительные потери, в частности:
- танков – 5316 (+15);
- боевых бронированных машин – 10 014 (+18);
- артиллерийских систем – 7475 (+36);
- РСЗО – 875 (+3);
- средств ПВО – 577 (+5);
- самолетов – 322 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5593 (+26);
- крылатых ракет – 1557 (+1);
- кораблей/катеров – 20 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9853 (+39);
- специальной техники – 1059 (+5).
Потери врага по состоянию на 9 ноября 2023 года
Последние новости о потерях врага
- В больнице умер 44-летний начальник штаба 810 отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты врагов Ян Суханов. Он получил тяжелые ранения еще в мае 2022 года в результате атаки наших защитников.
- Владимир Зеленский рассказал, что потери врага в войне в 5 раз больше, чем украинские. По словам президента, российские солдаты должны покинуть Украину. Это реальный способ остановить войну.
- Военные нацгвардейцы мощно ударили по пункту оккупантов. В Министерстве внутренних дел отметили, что пункт уничтожили бойцы бригады "Красная калина".