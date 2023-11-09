За понад 600 днів війни російська армія так і не зрозуміла, що шансів вийти з України живими у них мінімальні, окупанти продовжують вести збройну агресію, а відтак – зазнавати втрат. Так, упродовж останньої доби ЗСУ знищили ще 1080 російських вояк.