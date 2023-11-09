Від початку повномасштабної війни "друга армія світу" позбулась 308 720 військових. У Генштабі зазначили, що втрати ворога орієнтовні, адже через високу інтенсивність дій вести точну статистику складно.

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Втрати росіян в Україні

Станом на 9 листопада ЗСУ завдали російській армії значних втрат, зокрема:

  • танків – 5316 (+15);
  • бойових броньованих машин – 10014 (+18);
  • артилерійських систем – 7475 (+36);
  • РСЗВ – 875 (+3);
  • засоби ППО – 577 (+5);
  • літаків – 322 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5593 (+26)4
  • крилаті ракети – 1557 (+1);
  • кораблі /катери – 20 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9853 (+39);
  • спеціальна техніка – 1059 (+5).


Втрати ворога станом на 9 листопада 2023 року

Останні новини про втрати ворога

  • У лікарні помер 44-річний начальник штабу 810-ї окремої ордена Жукова бригади морської піхоти ворогів Ян Суханов. Він зазнав важких поранень ще у травні 2022 року внаслідок атаки наших захисників.
  • Володимир Зеленський розповів, що втрати ворога у війні у 5 разів більші, ніж українські. За словами президента, російські солдати повинні залишити Україну. Це реальний спосіб зупинити війну.
  • Військові Нацгвардійці потужно вдарили по пункту окупантів. У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що пункт знищили бійці бригади "Червона калина".