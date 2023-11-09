Як зазначають у некролозі, Ян Суханов помер у віці 44 років. За наявною інформацією, він відправився на "концерт Кобзона" у Москві у госпіталі імені Бурденка.

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Зазнав важких поранень

Звернімо увагу, що Суханов зазнав важких поранень у травні 2022 року. Він потрапив під атаку наших захисників.

Це досить серйозна втрата серед окупантів. Згідно з відкритими джерелами, 810-та бригада брала активну участь у війні проти нашої держави. Її підрозділи морських піхотинців були одними з перших, хто 10 березня 2022 року увійшов у Маріуполь.



Некролог Яна Суханова / Скриншот

Що відомо про Суханова

Він про себе розповідав, що народився на Далекому Сході, у Южно-Сахалінську, у сім'ї військового. А у 1995 році його призвали до лав збройних сил Росії. Він потрапив до Владивостока до 165-го полку морської піхоти.

А після навчання у виші він почав служити у 810-му окремому полку морської піхоти. Він там дослужився до начальника розвідки з'єднання.

На посаді командира батальйону морської піхоти Суханов кілька разів бував у Сирії. Після цього його призначили начальником штабу цієї ж бригади. А з 24 лютого 2022 року його відправили воювати проти України.

За наявною інформацією, бригада намагалася здійснити десантні висадки між Миколаївською й Одеською областями. Але наші військові її розгромили.

Ба більше, улітку 2022 року угруповання зазнало шалених втрат у боях. Тоді ворог втратив до 85% особового складу у Харківській і Херсонській областях.

В ISW зазначають, що бригаду спочатку відвели в тил. Після цього – знову кинули на фронт, на Херсонський і Запорізький напрямки. Там її повторно розгромили наші військові.

Звернімо увагу, що станом на ранок 8 листопада наші військові знищили близько 307 640 російських загарбників. А за добу 7 листопада на той світ відправили 780 окупантів. Реальні цифри можуть бути більшими, адже точно підрахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових дій складно.