Как отмечают в некрологе, Ян Суханов скончался в возрасте 44 лет. По имеющейся информации, он отправился на "концерт Кобзона" в Москве в госпитале имени Бурденко.

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Испытал тяжелые ранения

Обратим внимание, что Суханов получил тяжелые ранения в мае 2022 года. Он попал под атаку наших защитников.

Это достаточно серьезная потеря среди оккупантов. Согласно открытым источникам, 810-я бригада активно участвовала в войне против нашего государства. Ее подразделения морских пехотинцев были одними из первых, кто 10 марта 2022 вошел в Мариуполь.



Некролог Яна Суханова / Скриншот

Что известно о Суханове

Он о себе рассказывал, что родился на Дальнем Востоке, в Южно-Сахалинске, в семье военного. А в 1995 году его призвали в ряды вооруженных сил России. Он попал во Владивосток в 165-й полк морской пехоты.

А после учебы в вузе он стал служить в 810 отдельном полку морской пехоты. Там он дослужился до начальника разведки соединения.

В должности командира батальона морской пехоты Суханов несколько раз бывал в Сирии. После этого его назначили начальником штаба этой же бригады. А с 24 февраля 2022 его отправили воевать против Украины.

По имеющейся информации, бригада пыталась совершить десантные высадки между Николаевской и Одесской областями. Но наши военные ее разгромили.

Более того, летом 2022 года группировка понесла бешеные потери в боях. Тогда враг потерял до 85% личного состава в Харьковской и Херсонской областях.

В ISW отмечают, что бригаду сначала увели в тыл. После этого – снова бросили на фронт, на Херсонское и Запорожское направления. Там ее повторно разгромили наши военные.

Обратим внимание, что на утро 8 ноября наши военные уничтожили около 307 640 российских захватчиков. А в сутки 7 ноября на тот свет отправили 780 оккупантов. Реальные цифры могут быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных врагов в зонах ведения активных боевых действий сложно.