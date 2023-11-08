МВС України виклало у соцмережах відео. Кадри демонструють блискучу роботу бійців Нацгвардії.

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Що саме показали на відео

На кадрах показана артилерійська робота бійців Нацгвардії. Ворожий підрозділ закріпився у будівлі. Після того, як окупантів засікли з дронів, наша артилерія почала "розбирати" ворожий пункт. В результаті об'єкт було знищено, а росіяни отримали чисельні контузії та поранення.

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У МВС сказали, що пункт знищили бійці бригади "Червона калина".

Робота бригади "Червона калина" Гвардії наступу. Ворог тліє, де калина червоніє

– мовиться у повідомленні.

У відомстві не вказали, коли та де саме наші захисники вдарили по цих окупантах.

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