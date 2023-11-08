МВС України виклало у соцмережах відео. Кадри демонструють блискучу роботу бійців Нацгвардії.
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Що саме показали на відео
На кадрах показана артилерійська робота бійців Нацгвардії. Ворожий підрозділ закріпився у будівлі. Після того, як окупантів засікли з дронів, наша артилерія почала "розбирати" ворожий пункт. В результаті об'єкт було знищено, а росіяни отримали чисельні контузії та поранення.
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У МВС сказали, що пункт знищили бійці бригади "Червона калина".
Робота бригади "Червона калина" Гвардії наступу. Ворог тліє, де калина червоніє
– мовиться у повідомленні.
У відомстві не вказали, коли та де саме наші захисники вдарили по цих окупантах.
Наші захисники завдають противнику відчутних втрат
- Нещодавно стало відомо, що наші захисники ліквідували російського окупанта Алєксєя Коблова. Раніше він був командиром 1065-го російського артилерійського полку.
- Не так давно ЗСУ ліквідували загарбника Владіміра "Кедра" Попова, який командував окупаційним батальйоном "Терек". Також був знищений Віктор Передерій, який працював у судово-експертному центрі слідчого комітету Росії та мав звання полковника.
- Нагадаємо, на Таврійському напрямку наші воїни знищили станцію РЕБ "Поле-21". За допомогою цієї сучасної техніки окупанти намагалися пригнічувати канали супутникової навігації.