МВД Украины выложило в соцсетях видео. Кадры показывают блестящую работу бойцов Нацгвардии.

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Что именно показали на видео

На кадрах показана артиллерийская работа бойцов Нацгвардии. Вражеское подразделение закрепилось в здании. После того, как оккупантов засекли с дронов, наша артиллерия начала "разбирать" вражеский пункт. В результате объект был уничтожен, а россияне получили многочисленные контузии и ранения.

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В МВД сказали, что пункт уничтожили бойцы бригады "Красная калина".

Работа бригады "Красная калина" Гвардии наступления. Враг тлеет, где калина краснеет

– говорится в сообщении.

В ведомстве не указали, когда и где именно наши защитники ударили по этим оккупантам.

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