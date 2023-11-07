Соответствующее видео обнародовало Оперативное командование "Запад". Военные отметили, что отопительный сезон начался, передает 24 Канал.

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Дали оккупантам немного огня

На кадрах – мощная работа реактивной системы залпового огня "Град". Оккупантов мощно "согрела" 33-я отдельная механизированная бригада.

Пишут, что россиянам очень холодно в окопах. Поэтому мы решили дать им немного огня,

– подчеркнули украинские защитники.

Кстати говоря Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

Как ВСУ устроили врагу "отопительный сезон": смотрите видео

Россия уже потеряла более 306 тысяч своих военных