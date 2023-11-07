Соответствующее видео обнародовало Оперативное командование "Запад". Военные отметили, что отопительный сезон начался, передает 24 Канал.
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Дали оккупантам немного огня
На кадрах – мощная работа реактивной системы залпового огня "Град". Оккупантов мощно "согрела" 33-я отдельная механизированная бригада.
Пишут, что россиянам очень холодно в окопах. Поэтому мы решили дать им немного огня,
– подчеркнули украинские защитники.
Кстати говоря Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов
Как ВСУ устроили врагу "отопительный сезон": смотрите видео
Россия уже потеряла более 306 тысяч своих военных
- Отметим, что по состоянию на утро 7 ноября государство-террорист уже потеряло в полномасштабной войне против Украины более 306 тысяч бойцов.
- Так, почти 900 оккупантов наши воины ликвидировали за минувшие сутки.
- Кроме того, украинские Герои превратили в металлолом более 42 тысяч российской техники.