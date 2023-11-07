Відповідне відео оприлюднило Оперативне командування "Захід". Військові наголосили, що опалювальний сезон розпочався, передає 24 Канал.

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Дали окупантам трохи вогню

На кадрах – потужна робота реактивної системи залпового вогню "Град". Окупантів потужно "зігріла" 33-тя окрема механізована бригада.

Пишуть, що росіянам дуже холодно в окопах. Тому ми вирішили дати їм трохи вогню,

– підкреслили українські захисники.

До речі Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів

Як ЗСУ влаштували ворогу "опалювальний сезон": дивіться відео

Росія вже втратила понад 306 тисяч своїх військових