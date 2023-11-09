Так, протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 2 ракетних та 48 авіаційних ударів, а також здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Що змінилося на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 6 атак противника.

Ворог атакував позиції Сил оборони біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області. Успіху не мав.

Противник відновив наступ поблизу Новоєгорівки: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Своєю чергою, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни атакували біля Богданівки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 10 атак ворога.

Окупанти все ще хочуть оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.

Сили оборони відбили атаки росіян біля Мар'їнки: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського та південніше Пречистівки Донецької області.

Ворог штурмував українські позиції в районі Старомайорського: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Запорізькому напрямку противник наступальних чи штурмових дій не вів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Зокрема, вони завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Яка ситуація на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Які втрати у техніці завдали ЗСУ ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.