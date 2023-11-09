Карта бойових дій станом на 9 листопада / Колаж 24 Каналу
Українські військові вже 624 день продовжують звільняти територію держави, виганяючи звідти ворога. Водночас росіяни не припиняють атакувати позиції наших захисників і завдавати ударів по тилових містах і селах.
Ворог атакував позиції Сил оборони біля Синьківки: дивіться на карті
Противник відновив наступ поблизу Новоєгорівки: дивіться на карті
Росіяни атакували біля Богданівки: дивіться на карті
Окупанти все ще хочуть оточити Авдіївку: дивіться на карті
Сили оборони відбили атаки росіян біля Мар'їнки: дивіться на карті
Ворог штурмував українські позиції в районі Старомайорського: дивіться на карті
Що відбувається на Півдні
Яка ситуація на інших напрямках
Які втрати у техніці завдали ЗСУ ворогу
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Водночас підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.