Так, протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 2 ракетних та 48 авіаційних ударів, а також здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Дивіться також Понад 1000 окупантів, артилерія та ППО: втрати ворога на 9 листопада

Що змінилося на Сході України

Ворог атакував позиції Сил оборони біля Синьківки: дивіться на карті

Противник відновив наступ поблизу Новоєгорівки: дивіться на карті

Росіяни атакували біля Богданівки: дивіться на карті

Окупанти все ще хочуть оточити Авдіївку: дивіться на карті

Сили оборони відбили атаки росіян біля Мар'їнки: дивіться на карті

Ворог штурмував українські позиції в районі Старомайорського: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Яка ситуація на інших напрямках

Які втрати у техніці завдали ЗСУ ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.