Для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан проаналізував карту бойових дій, зауваживши, що окупанти намагаються штурмувати Авдіївку малими групами.
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Які методи Росії біля Авдіївки
Світан вважає, що третю хвилю наступу росіян на Авдіївку "розірвали" дощі, які вже почалися. За таких умов чорнозем у цьому районі переходить у стан рідкого бетону й рухатися технікою там неможливо. Тому противник нині здійснює переважно "живі" штурми малими групами.
За його словами, окупанти запускають 10 – 30 осіб, коли ж по них починає працювати артилерія ЗСУ, росіяни намагаються вирахувати розташування наших батарей і накрити їх, обстрілюючи з житлових районів Донецька, Макіївки та Ясинуватої.
Вони прикриваються житловими районами. Ось так закидають російський особовий склад,
– заявив полковник запасу.
Такі штурми, наголосив Світан, призводять до величезних втрат російської армії.
Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео
Як погода заважає окупантам
Полковник запасу зауважив, що росіяни дотягнули до дощів і зараз у них буде спад активності до серйозних морозів. Тому що рухатися місцевістю можна буде, коли ґрунт промерзне хоча б на 30 сантиметрів.
Можна сказати, що серйозна проблема для Авдіївки вже знята. До того ж прикрила Україну погода,
– сказав Світан.
Він додав, що наші воїни використовують нинішню погоду, щоб самим рухатися. Адже пересуватися в цьому районі можна лише дорогами з твердим покриттям.
Військовий експерт припускає, що загарбники зноситимуть Авдіївку в нуль. Вони почали квадратно-гніздовим способом знищувати будинки в місті, зриваючи практично до фундаменту артилерією й авіацією.
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