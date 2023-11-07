Тому росіяни використовували лише піхоту для штурмових дій. Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, додавши, що жодної позиції противник не прорвав. Українські військові потужно тримають лінію оборони.

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Активно працює ворожа артилерія

Пори це, за словами Барабаша, російські загарбники продовжують "лізти" у район Авдіївки. Стрілецькі бої тривають постійно, вдень та вночі.

Усі невдачі вони компенсують роботою артилерії по позиціях, по місту. За минулу добу близько 30 масованих обстрілів відбулося на території громади,

– наголосив очільник Авдіївської МВА.

Крім того, учора, 6 листопада, окупанти скинули близько 6 авіабомб на Авдіївку. Говорити про кількість ракетних чи авіаційних ударів по позиціях Сил оборони важко, адже там їх більше в кілька разів.

Барабаш детальніше про бої за Авдіївку: дивитися відео

Авдіївка поступово стає схожою на розбиту Мар'їнку. До загострення 10 жовтня не було ні одного вцілілого будинку, а після ворог зносить по кілька будинків щодня.

Чому не варто порівнювати Авдіївку та Бахмут

Барабаш пояснив, що не потрібно порівнювати Авдіївку з Бахмутом. Адже в Бахмут одразу зайшли окупаційні війська та почалися вуличні бої. Натомість більше застосовувалася артилерія, а авіація працювала не по всьому місту.

То Авдіївка вже перетворюється на Мар'їнку. Мар'їнку просто стирали до фундаменту,

– зауважив Віталій Барабаш.

Якщо українські воїни відкинуть окупантів якомога далі, однаково не вдасться зберегти будівлі, росіяни продовжуватимуть руйнувати місто.

Евакуація в Авдіївці

Як зазначив Барабаш, в Авдіївці залишається багато мирних жителів. Хоча містяни активно записуються на евакуацію. Однак учора не вдалося вивезти цивільних, адже росіяни потужно обстрілювали дорогу.

Імовірно, люди бачать, що далі буде тільки гірше. Погодні умови будуть погіршуватися. Ситуація по обстрілах, за кількістю, по щільності, на жаль, менше не стає,

– пояснив очільник Авдіївської МВА.

Навіть люди, які кілька тижнів тому не хотіли виїжджати з Авдіївки, зараз хочуть евакуюватися. Мирні жителі втомилися від постійного тероризму росіян.

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