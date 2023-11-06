Бої за Авдіївку набули політичного сенсу. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що росіянам не вдалося перемогти Україну, тому вони прагнуть виконати хоча б мінімальне завдання – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

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Яка ситуація в районі Авдіївки

Авдіївка та Бахмут – є "воротами" для виконання цього завдання, але за місяць активних боїв окупанти не змогли нічого завоювати. Місто має для них важливе значення, адже сам Владімір Путін наказав його захопити.

Цар сказав брати, а йому ніхто відмовити не може. Так у Росії все побудовано,

– підкреслив Петро Черник.

Він додав, що за майже 4 тижні росіяни не просунулись навіть на бойові порядки прориву батальйонів. Механізований полк згідно з їхніми оперативно-тактичними показниками має проривати 3 на 5 кілометрів – це батальйонні тактичні порядки.

Військовий експерт про ситуацію біля Авдіївки: дивіться відео

Вони просунулися на кількасот метрів, а втратили дивізію, більше ніж 12 тисяч людей точно втратили. Наразі важко, дошкульно, боляче, але таки по-нашому,

– зауважив військовий експерт.

Росіяни наступають на Авдіївку: що відомо