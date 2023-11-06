Бої за Авдіївку набули політичного сенсу. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що росіянам не вдалося перемогти Україну, тому вони прагнуть виконати хоча б мінімальне завдання – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
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Яка ситуація в районі Авдіївки
Авдіївка та Бахмут – є "воротами" для виконання цього завдання, але за місяць активних боїв окупанти не змогли нічого завоювати. Місто має для них важливе значення, адже сам Владімір Путін наказав його захопити.
Цар сказав брати, а йому ніхто відмовити не може. Так у Росії все побудовано,
– підкреслив Петро Черник.
Він додав, що за майже 4 тижні росіяни не просунулись навіть на бойові порядки прориву батальйонів. Механізований полк згідно з їхніми оперативно-тактичними показниками має проривати 3 на 5 кілометрів – це батальйонні тактичні порядки.
Військовий експерт про ситуацію біля Авдіївки: дивіться відео
Вони просунулися на кількасот метрів, а втратили дивізію, більше ніж 12 тисяч людей точно втратили. Наразі важко, дошкульно, боляче, але таки по-нашому,
– зауважив військовий експерт.
Росіяни наступають на Авдіївку: що відомо
- Окупанти продовжують штурмувати місто. Вони будують укріплення в тилу, що може свідчити про перекидання резервів та підготовку до нової хвилі наступу. Через це упродовж кількох днів було затишшя, ворог стягував резерви.
- Найважчі бої на Таврійському напрямку відбуваються саме біля Мар'їнки та Авдіївки. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що ЗСУ очікують загострення ситуації в районі Авдіївки. Наші захисники укріплюються та готуються давати відсіч окупантам.
- Британська розвідка повідомляє, що окупанти зазнають біля Авдіївки шалених втрат у техніці та в особовому складі. Мовиться про знищення близько 200 одиниць бронетехніки й тисячі бійців ворожої армії. Причиною може бути сучасне озброєння, яке використовує ЗСУ, а також те, що окупанти здебільшого рухають відкритою місцевістю, яка легко прострілюється. Розвідники зауважують, що росіяни не відмовляються від своїх спроб оточити місто.