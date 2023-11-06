Бои за Авдеевку приобрели политический смысл. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что россиянам не удалось победить Украину, поэтому они стремятся выполнить хотя бы минимальную задачу – выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

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Какая ситуация в районе Авдеевки

Авдеевка и Бахмут являются "воротами" для выполнения этой задачи, но за месяц активных боев оккупанты не смогли ничего завоевать. Город имеет для них важное значение, ведь сам Владимир Путин отдал приказ его захватить.

Царь сказал братья, а ему никто отказать не может. Так в России все построено,

– подчеркнул Петр Черник.

Он добавил, что почти за 4 недели россияне не продвинулись даже на боевые порядки прорыва батальонов. Механизированный полк по их оперативно-тактическим показателям должен прорывать 3 на 5 километров – это батальонные тактические порядки.

Военный эксперт о ситуации возле Авдеевки: смотрите видео

Они продвинулись на несколько сотен метров, а потеряли дивизию, более 12 тысяч человек точно потеряли. Пока тяжело, доскульно, больно, но по-нашему,

– заметил военный эксперт.

Россияне наступают на Авдеевку: что известно